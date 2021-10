Die große Herbstbilanz: Corona war im Unterhaus nur ein Nebendarsteller

Innsbruck – Die Aufregung war bei einigen groß, als sich der Tiroler Fußballverband aufgrund der Corona-Problematik für einen frühen Start der Herbstmeisterschaft entschied. Mitte Juli ging schon die TFV-Cup-Vorrunde über die Bühne, eine Woche später begann die Meisterschaft. Und letztlich entpuppte sich die Entscheidung als (gold-)richtig, weil sich die abgesagten Partien an zwei Händen abzählen lassen. „Wir sind hochzufrieden, dass unser gemeinsamer Entschluss, so früh zu starten, zu diesem Ergebnis geführt hat“, fasste TFV-Präsident Josef Geisler zusammen. Im Vergleich zu den Massenabsagen in den vergangenen beiden Spielzeiten kam das Fußball-Unterhaus beinahe infektionsfrei durch den Herbst.