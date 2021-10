Nach Generalsanierung Innsbrucker Flughafen ab Dienstag wieder offen

Innsbruck – Der Innsbrucker Flughafen öffnet ab Dienstag wieder seine Pforten. Seit dem 20. September war der Airport aufgrund der Generalsanierung der Piste bzw. der teils mehr als 60 Jahre alten Start- und Landebahn geschlossen geblieben. Am Dienstag startet der Normalbetrieb, sagte der stellvertretende Flughafendirektor, Patrick Dierich, der APA am Montag. Um 10.30 Uhr landet die erste Linienmaschine – ein AUA-Flieger aus Wien.

Am Flughafen rechne man mit einer Auslastung zwischen 70 und 80 Prozent im kommenden Winter. Die stärksten Monate seien Jänner, Februar und März. Um die 500.000 Flugpassagiere würden in dieser Zeit abgefertigt. Die Jahresauslastung werde heuer – bedingt durch die Coronapandemie – allerdings um rund 80 Prozent unter dem Vorjahr und bei minus 90 Prozent im Vergleich zu 2019 liegen. Er blicke dennoch optimistisch in die Zukunft, so der stellvertretende Flughafendirektor.