Dutzende Tote bei Anschlag auf Markt in Nigeria

Lagos – Unbekannte Täter haben bei einem Anschlag auf einen Marktplatz im Norden Nigerias dutzende Menschen getötet. "43 Menschen wurden nach dem Angriff von Banditen im Dorf Goronyo am Sonntag für tot erklärt", erklärte die Regionalregierung der Provinz Sokoto am Montag. Die Angreifer hätten am Sonntagabend wahllos in die Menschenmenge auf dem Markt von Goronyo im Teilstaat Sokoto geschossen, sagte der Gouverneur von Sokoto, Aminu Tambuwal, am Montag.