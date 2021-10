Von Seepredigten und Neuzugängen im Seelsorgeraum Region Reutte

Pastoralassistent Gerhard Kuss (l.) stellte am Sonntag in der St.-Anna-Kirche in Reutte den pastoralen Neuzugang für den Seelsorgeraum Region Reutte, Vikar Joemon Varghese, den Gläubigen vor.

Breitenwang – Ein neuer Geistlicher hat seine Tätigkeit im Seelsorgeraum Region Reutte aufgenommen. Am Sonntag wurde Vikar Joemon Varghese in der St.-Anna-Kirche vorgestellt. Der aus Kerala in Indien stammende 45-Jährige studierte Theologie in Rom und schloss dort 2004 mit dem Master der Moraltheologie ab. Im selben Jahr empfing er auch die Priesterweihe. Ab 2018 war Varghese als mithelfender Priester im Pitztal und danach im Raum Innsbruck tätig. Derzeit schreibt er an der Uni Innsbruck seine Doktorarbeit.

Schon am Samstag hatte das Dekanat Breitenwang unter dem Motto „Kirche am See“ zum Heiterwanger See auf die so genannte Speckbacherwiese geladen. An die hundert Menschen aus allen Regionen des Bezirkes waren der Einladung an diesem sonnigen Herbsttag gefolgt.