„Romy Schneider" im Landestheater: Vorprogrammierter nächster Erfolg

Gasa Valga und Innsbruck, das ist eine Paarung, die auch nach zwölf Jahren nicht genug voneinander kriegen kann. Das Publikum bekommt vom Tanzdirektor exakt das, was es will: eine abendfüllende Show, aufwändig produziert, zirkulierend um einen Promi vergangener Tage. Trakl, Beethoven und Co. waren schon an der Reihe; jetzt, auf Anregung von Gasa Valgas Mutter, ist es Schauspielikone Romy Schneider (1938–1982). Deren rasantes, vermeintlich schillerndes, letztlich aber todtrauriges Leben ist wie geschaffen für einen Abend der getanzten Emotionen.