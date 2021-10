AK-Präsident Zangerl bei „Tirol Live": Ja, zu 3G-Regel, Nein zu Impfzwang

Innsbruck – Corona und die ÖVP-Turbulenzen standen im Zentrum des gestrigen Interviews mit AK-Chef Erwin Zangerl im „Tirol Live“-Studio. Zu verschiedenen Covid-Maßnahmen hat Zangerl eine durchaus differenzierte Sicht. Leider seien viele Vorschriften unübersichtlich und teilweise auch widersprüchlich. Hier sei die Politik ebenso gefordert wie in der Aufgabe, die Kluft zwischen der Mehrheit der Geimpften und der kleineren Gruppe der Ungeimpften zu überbrücken.

Daher gehe es um „einen Mittelweg und gelindeste Maßnahmen“ wie eine 3G-Regel auch am Arbeitsplatz, die aber weiterhin von kostenlosen Tests (auch PCR), fünf Tagen Gültigkeit von PCR-Tests sowie einem dichten Testangebot begleitet sein müssten. Zangerl ist strikt gegen eine generelle Impfpflicht: „Das wäre mit Sicherheit kontraproduktiv und der schlechteste Weg.“ Dass ungeimpfte Beschäftigte wie in einigen Ländern nicht arbeiten dürfen und nicht mehr bezahlt werden, kann sich Zangerl auch nicht vorstellen. Für bestimmte Berufe wie im Gesundheits- oder Pflegebereich hätte der Bund aber schon länger die Möglichkeit, eine Impfung durchzusetzen.

Zangerl verwies auf einen mit 1. September von den Sozialpartnern fixierten neuen Generalkollektivvertrag, wonach Beschäftigte mit 3G-Bestätigung keine Maske tragen müssen, so dies sonst angeordnet wäre. In diesem Fall können die Firmen den 3G-Nachweis verlangen. Wenn wie in Supermärkten Maskenpflicht herrscht, müssen die Beschäftigten alle drei Stunden eine zehnminütige Maskenpause bekommen.