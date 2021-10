Weitere Verschärfungen: Nicht nur Transit im Tiroler Fahrverbots-Visier

Zurück in die Zukunft: Tirol will mit weiteren Verschärfungen die Lkw-Flut wieder eindämmen.

Innsbruck – Mit Sommer 2022 könnte Tirol eine neue Stufe im Lkw-Fahrverbotsmodus zünden. Wie berichtet, bestätigte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) gegenüber der TT Ende vergangener Woche, dass im Landhaus sowohl eine Evaluierung des bestehenden sektoralen Lkw-Fahrverbotes als auch eine Prüfung einer neuerlichen Verschärfung desselben am Laufen sei. Konkret überlegt man, ob der aktuell gültige Zulassungs-Stichtag (1. September 2018), ab welchem Lkw der Schadstoffklasse 6 von diesem Fahrverbot (im Transit) ausgenommen sind, nach hinten zu verlegen. Eventuell auf das Jahr 2020. Nur mit einer derartigen Verschärfung, so die These, könne der mit dem Verbot zu erzielende Luftreinhalte-Effekt weiterhin aufrechterhalten werden.

Woran also einen neuen Parameter für die gewollte Verschärfung dingfest machen? Möglich wäre darzulegen, dass auch neueste Lkw mit zunehmender Laufleistung beim Schadstoffausstoß nicht mehr den ursprünglichen Werten entsprechen. Im Land dürfte das eine mögliche Arbeitshypothese sein, heißt es. „Aber auch das muss objektiv nachvollziehbar begründet werden“, gibt Ölhafen zu bedenken. Zugleich rechnet die Kammer aber auch damit, dass ebenso die Ausnahmeregelungen im Quell- und Zielverkehr geändert werden müssten, sollte das Land die Verschärfungen im Transit durchziehen. Eine Annahme, die man im Landhaus durchaus als mögliche Option einräumt. „Dabei haben wir in Tirol bereits den neuesten Fuhrpark in Europa. Die kleinen Betriebe werden sich hart tun, diese raschen Investitionszyklen umzusetzen“, warnt Ölhafen. Angesichts der ständig besser werdenden Luftwerte sei die künftige Aufrechterhaltung des IG-Luft zur Eindämmung des Transitverkehrs ohnedies zu hinterfragen, so Ölhafen.