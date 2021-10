St. Johann: Hochwasserschutz für den Brunnbach geplant

St. Johann i. T. – Das Land Tirol hat nun auch für den Brunnbach in St. Johann einen Gefahrenzonenplan erstellen lassen und den Gemeinderäten kürzlich vorgestellt. Eine örtliche Prüfung durch eine Kommission und eine Genehmigung durch das Ministerium vorausgesetzt, wird der Plan dann unter anderem in der Gemeinde, beim Amt der Tiroler Landesregierung und im so genannten Wasserbuch veröffentlicht. Viel wichtiger aber: Der Gefahrenzonenplan ist nicht nur die Voraussetzung für einen Maßnahmenplan zum Hochwasserschutz, sondern auch die Voraussetzung für die Förderung der Schutzmaßnahmen, erläuterte Lukas Kraßnitzer von der Abteilung Wasserwirtschaft beim Amt der Tiroler Landesregierung.