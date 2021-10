Schuldenregeln als Prüfstein für EU: Wie und wann den Krisenmodus beenden?

© Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Brüssel – Die Europäische Kommission will die Haushaltsregeln für EU-Länder nach der Aufnahme von Rekordschulden in der Corona-Pandemie vereinfachen. Heute Dienstag startet die Brüsseler Behörde mit einem Papier die Reformdebatte dazu. In einem Entwurf des Papiers, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag, plädiert die Kommission für „einfachere fiskalische Regeln“ und eine „bessere Umsetzung“. Mehrere EU-Staaten hatten zuvor eine umfangreichere Reform der Haushaltsvorgaben gefordert.