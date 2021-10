Ein Lauf der großen Träume: SSC Neapel glänzt in der Serie A mit weißer Weste

Mann der Stunde: Der Nigerianer Victor Osimhen trifft in der Serie A aktuell, wie er will. Der SSC Napoli gewann alle acht Saisonspiele.

Neapel – Wenn die Roma am Sonntag Napoli empfängt, dann ist das mehr als nur ein Spitzenspiel in der Serie A, denn die Neapolitaner schicken sich nach acht Siegen in ebenso vielen Spielen an, für einen neuen Startrekord in Italien zu sorgen. Und diesen hält seit der Saison 2013/14 ausgerechnet die Roma, die damals die ersten zehn Partien mit einem Torverhältnis von 24:1 gewann. Die Römer verteidigen am Sonntag sozusagen die eigene Historie ...