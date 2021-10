Manchester City holte in CL 5:1-Auswärtssieg gegen Brügge

Brügge/Istanbul – Manchester City hat am Dienstag in der Fußball-Champions-League einen souveränen Auswärtssieg gegen Club Brügge eingefahren. Der englische Champion setzte sich in Belgien 5:1 durch und hält damit in Gruppe A nach drei Partien bei sechs Punkten. Joao Cancelo (30.), Riyad Mahrez (43./Elfmeter, 84.), Kyle Walker (53.) und Cole Palmer (67.) erzielten die Treffer für die klar überlegenen "Citizens", Hans Vanaken gelang noch Resultatskosmetik (81.).