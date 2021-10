Aus Protest gegen Corona-Maßnahmen: Von Kontrollpunkt davongefahren

Innsbruck – Ganz gleich wie man über die Corona-Maßnahmen denkt, man sollte den Behörden Folge leisten. Dass dies ratsam ist, erfuhr gestern am Landesgericht eine den Maßnahmen der Regierung kritisch gegenüberstehende Tirolerin. Sie war heuer auf einer Talstraße in eine an sich bekannte Covid-Ausreisekontrolle gekommen. Anstatt Test, Impfbestätigung oder Ausweis zu zeigen, hatte die Dame jedoch vielmehr sportliche Betätigung im Sinn.