Theater in der Kirche mit „Judas“: Vier Auftritte in Tirol

„Judas“ mit Hauptdarsteller Fredrik Jan Hofmann ist eine Produktion des Schauspielhauses Graz. Ende Oktober wird das Stück auch viermal in Tirol aufgeführt. Die Termine: Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Matrei in Osttirol. Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Familienkirche Lienz. Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr, in der Spitalskirche Innsbruck. Sonntag, 31. Oktober, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Wängle. Eintritt: freiwillige Spenden. (TT)