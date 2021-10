Parallelslalom mit HC: Andreas Lust spielt Ex-FPÖ-Chef Strache

Andreas Lust als HC Strache in „Die Ibiza Affäre“. © W&B TV/Sky

Innsbruck – Wenn Andreas Lust Ausschnitte aus dem Ibiza-Video sieht, kann er nicht nur mitsprechen. Er muss es. „Ich fange ganz automatisch damit an. Ich kann gar nicht anders“, sagt er. Lust hat für den neuen Sky-Vierteiler „Die Ibiza Affäre“ H. C. Strache gespielt – und sich intensiv darauf vorbereitet. „Ich hab’ mir alles angeschaut, was zu kriegen war: Strache bei öffentlichen Auftritten, HC in halbprivaten Situationen. Davor habe ich ihn nur als Politiker wahrgenommen – für die Serie musste ich ihn auch als Privatperson begreifen. Ich habe mich mit seinem Lebenslauf beschäftigt und studiert, wie er wurde, was er ist“, sagt Lust.

Der 54-Jährige, der 2005 in „Figaro lässt sich scheiden“ am Tiroler Landestheater zu erleben war, zählt seit Jahren zu den gefragtesten Film- und Fernsehschauspielern des Landes. Er veredelte Serien wie „Schnell ermittelt“ – und versteht sich auf schwierige Charaktere. In Götz Spielmanns Oscar-nominiertem Drama „Revanche“ spielte er einen traumatisierten Polizisten. Als marathonlaufender Bankräuber gewann er für „Der Räuber“ den Österreichischen Filmpreis. Auch damals gab es ein reales Vorbild für die Rolle.

Die Arbeit an „Die Ibiza Affäre“ sei trotzdem besonders gewesen, sagt Lust. „Es ist selten, dass man an und mit Situationen arbeitet, die sich bis ins Heute weiterschreiben. ‚Ibiza‘ ist der Anfang von dem, was in Österreich gerade passiert.“ Mit der Veröffentlichung des Videos habe die Demontage der gegenwärtigen Politikerkaste begonnen. Davon ist Andreas Lust überzeugt. „Das Bild der Politik zerbröselt gerade. Manches mag man vermutet haben, plötzlich gab es Bildmaterial. Das wirkt ganz anders als das Transkript einer Hinterzimmermauschelei.“