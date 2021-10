Erste Imster Gondel war auf Jungfernfahrt zur Bergstation Alpjoch

Imst – Es war zwar nicht spektakulär, aber dennoch ein besonderer Augenblick: Am Montag fuhr die erste Gondel der neuen Imster Bergbahnen von der Mittelstation hinauf zur Bergstation am Alpjoch. Verhüllt, unbemannt und ohne großes Publikum ging diese Jungfernfahrt über die Bühne. Für den Geschäftsführer der Imster Bergbahnen, Bernhard Schöpf, war es dennoch etwas ganz Besonderes. Immerhin bestätigte dieses Ereignis den Baufahrplan: „Wir schaffen es, am 17. Dezember – wie geplant – voll in Betrieb zu gehen.“