Steuerrazzien in 46 Gebäuden gegen Gruppe mit Mafiaverbindungen

München – Polizeibeamte und Staatsanwälte in Deutschland, Italien und Bulgarien haben in einer internationalen Großaktion gegen eine Tätergruppe mit Verbindungen zur süditalienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta 46 Wohnungen und Gewerberäume gleichzeitig durchsucht. Vorgeworfen wird den Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Mittwoch berichtete. Gegen wie viele Verdächtige ermittelt wird, enthüllte die Polizei nicht.