Krismayr holte die Finnen nach Tirol

Die Finnen sind wieder da! In den vergangenen Tagen absolvierten die finnischen Nordischen Kombinierer mit Zugpferd Ilkka Herola ein Trainingslager im Kühtai, um sich auf 2000 Metern auf die Olympischen Winterspiele in Peking vorzubereiten. Der Tiroler Falko Krismayr, der in seiner zweiten Saison die Skandinavier auf der Sprungschanze betreut, feilte in Stams an der Sprungtechnik für den Winter. „Die Richtung stimmt“, sagte der 42-jährige Trainer, der einst selbst das Schigymnasium Stams absolvierte.