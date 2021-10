„Einen Abfahrtslauf mit 50.000 Fans wird es bei uns nicht mehr geben“

Innsbruck – Am Wochenende geht der alpine Ski-Weltcup traditionell in Sölden (23./24.10.) los, die Organisatoren kalkulieren mit rund 7000 (Damen/Samstag) und 9000 (Herren/Sonntag) Fans am Rettenbachferner – Begrenzung nach oben gibt es keine. „Die gleichen Zahlen wie immer“, hält Oliver Schwarz, Geschäftsführer Ötztal Tourismus, fest. Am Streckenrand können Tagestouristen je nach Platz zuschauen.