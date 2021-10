Meteorologen prognostizieren für Weltcup in Sölden ideales Wetter

Das Wetter wird dem alpinen Ski-Weltcup-Auftakt mit zwei Riesentorläufen in Sölden am kommenden Wochenende wohl keinen Strich durch die Rechnung machen. Es werde „Hochdruckeinfluss" vorherrschen, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck am Mittwoch.