Leiche in Südfrankreich gefunden: Verdächtiger auf der Flucht

Bollène – In Südfrankreich haben Sicherheitskräfte nach dem Fund einer Leiche am Mittwoch einen flüchtigen Verdächtigen gesucht. Etwa 100 Beamte seien in Bollène im Einsatz, dazu ein Helikopter und Hunde, sagte ein Sprecher der Gendarmerie der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Auf Facebook warnten die Beamten, der Gesuchte sei potenziell gefährlich und bewaffnet.