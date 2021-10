Barcelona holte mit 1:0 gegen Dynamo Kiew ersten CL-Saisonsieg

Barcelona – Der FC Barcelona hat am Mittwoch im dritten Gruppenspiel der Champions League erstmals gepunktet. Der spanische Traditionsclub konnte beim 1:0 (1:0) gegen Dynamo Kiew aber nicht wirklich überzeugen. Gerard Pique erzielte in der 36. Minute im Anschluss an einen Eckball das schließlich entscheidende Tor. Rapid-Leihgabe Yusuf Demir saß bei den Katalanen erneut über die volle Spielzeit auf der Bank.