Amtsverwalter nimmt in Wängle die Arbeit auf

Wängle – Wängle ist nicht mehr „führungslos“. Die Tiroler Landesregierung hat den seit zehn Tagen vakanten Chefsessel in der Gemeinde Wängle zwischenbesetzt. In ihrer Sitzung vom Dienstag beschloss sie, Christoph Fringer mit der Amtsverwaltung bis nach den Gemeinderatswahlen – im Jänner – zu beauftragen. Der Leiter der Gemeindeaufsicht an der Bezirkshauptmannschaft Reutte wird nur Unaufschiebbares abwickeln, aber nicht selbst im Ort aktiv werden.