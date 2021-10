Tirols Touristiker wagen optimistischen Blick Richtung Winter

„Ich gehe aber davon aus, dass dieser Winter funktioniert“, sagte Oliver Schwarz, Geschäftsführer von Ötztal Tourismus. Einen Totalausfall wie im Vorjahr „wollen und können wir nicht noch einmal haben“. Dem pflichtete auch Günther Zangerl, Vorstand der Silvretta Seilbahn AG Ischgl, bei. Am 25. November will der Skiort in die Saison starten, am 27. das traditionelle Konzert abhalten. Wir wollen „der Welt zeigen, dass wir wieder da sind“, sagt Zangerl. Allerdings: „Nicht so wie vorher.“ Das Konzert soll „eher ein klassisches Event, abseits der Partyatmosphäre werden“, die Sicherheit dabei an erster Stelle stehen. Für das Eröffnungsevent gilt die 2-G-Regel, 700.000 Euro wurden im Vorjahr in Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen investiert.