Heta-Abwicklung abgeschlossen: 10,85 Mrd. Euro Gesamterlös

Wien, Klagenfurt – Die Heta Asset Resolution AG, die Abwicklungsgesellschaft der ehemaligen Hypo Alpe Adria Group, hat ihre Aufgabe erfüllt und die Abwicklung der Kärntner Pleitebank abgeschlossen. In ihrer Hauptversammlung am Mittwoch hat die Abwicklungsgesellschaft die vorzeitige Endverteilung von 149,15 Mio. Euro an die Gläubiger beschlossen - der Gesamterlös aus der Verwertung der Assets im Zuge der geordneten Abwicklung beläuft sich laut FMA somit auf 10,85 Mrd. Euro.