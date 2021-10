Meiste Opfer bei Angriff in Norwegen laut Polizei Zuhause getötet

Kongsberg – Rund eine Woche nach dem Angriff mit fünf Toten in Norwegen laufen die Ermittlungen zur Tat weiter auf Hochtouren. Der zentrale Fokus liege auf dem Verhör des Beschuldigten, sagte Polizeiinspektor Per Thomas Omholt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Kleinstadt Kongsberg, in der sich die Tat am Mittwochabend vergangener Woche ereignet hatte. Man wolle unter anderem mehr darüber herausfinden, was das Motiv des Täters gewesen sei, was seine Gedanken gewesen seien und ob er die Tat womöglich geplant habe. Man habe ihn am Donnerstag erneut kurz verhört und hoffe, am Freitag damit weitermachen zu können.