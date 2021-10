Mann seit Wochen vermisst: Leiche in versunkenem Porsche entdeckt

Gottmadingen – Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei hat im Süden Baden-Württembergs bei Mäharbeiten an einer Bundesstraße ein Auto entdeckt, das im Wasser eines Regenrückhaltebeckens lag. Das berichtet die zuständige Feuerwehr Gottmadingen, einer Gemeinde im Landkreis Konstanz in der Nähe des Bodensees. Dem Arbeiter waren zuvor Trümmerteile in der Umgebung aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen sah er den Wagen, der rücklings in dem Becken lag.