In Fieberbrunn grassiert im November das Kunstfieber

Fieberbrunn – Auch in Zeiten der Pandemie lässt Fieberbrunns Kulturausschuss-Obmann Wolfgang Schwaiger „sein“ Kunstfieber stattfinden. Heuer am 13. und 14. November in mehr als 30 Räumen an verschiedenen Orten.

„Wir sind nicht in Richtung der hohen und höchsten Kunst orientiert, wir sind eine Landgemeinde. Aber wir wollen regionalen und heimischen Talenten einen Platz bieten, wo sie ihre Fähigkeiten zeigen können“, schickt Schwaiger voraus. Das diesjährige Plakat hat die junge Künstlerin Katrin Hinterholzer aus St. Jakob in Haus gemalt. Es zeigt einen verschneiten Berg, dem sie fiebrige Farbpunkte verpasst hat. Ihr Plakat gibt es auch als Premiumposter, als Postkarte und sogar als Briefmarke. Schwaiger: „Ein starker Zugang, der viele Interpretationen zulässt. Das macht Freude und bringt den Zeitgeist mitten in die Veranstaltung.“ Als Experiment mit viel Resonanz hat sich das Radio Kunstfieber erwiesen. Heuer soll es während des Tages am Samstag und Sonntag überall zu hören sein. Interviews, Moderationen, kleine Geschichten und so manches Musikstück hat Doris Bergmann dafür geplant.