Verein „arbas“ baut Barrieren ab und neue Jobs auf

Gestern feierte arbas (Arbeitsassistenz) Tirol sein 25-Jahr-Jubiläum. Dazu schickte Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Videobotschaft seine Glückwünsche: „Hier wird ein wertvoller Beitrag zu einer bunten, vielfältigen und inklusiven Gesellschaft geleistet. Vielen Dank für ein Vierteljahrhundert arbas.“ Danach folgten neben dem Jahresbericht auch einige Gesprächsrunden und Impulsvorträge. Unter anderem erzählte GF Harald Schneider von seinem Start kurz vor der Pandemie: „Das war schon nicht ganz einfach. Aber wir haben intern einen großen Sprung gemacht mit der digitalen Beratung. Nun können auch weit entfernte Mitarbeiter an Arbeitsgruppen teilnehmen. Dahingehend hat uns diese Entwicklung gutgetan.“ Er hofft weiterhin, ein Vorbild für Unternehmen sein zu können und mit dem Tempo am Arbeitsmarkt mithalten zu können. 2020 wurden 1281 Jugendliche bei ihrer Berufswahl unterstützt. Mit 767 Jugendlichen und Erwachsenen wurde ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gesucht und 737 verlängerte Lehren bzw. Teilqualifizierungen wurden erreicht. Weiters konnten 61 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in der beruflichen Inklusion begleitet werden.