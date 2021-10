Dreierlandtag fletscht seine Zähne, aus Wolf wurde Löwe

Alpbach – Wie viel Einfluss hat der Dreierlandtag von Tirol, Südtirol und dem Trentino noch in der Europaregion Tirol? Schließlich werden fast alle Entscheidungen im Euregio-Vorstand und der so genannten Versammlung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit getroffen. Aus ihrem Selbstverständnis heraus demonstrierten die 106 Abgeordneten aus den drei Landtagen bei der Jubiläumssitzung 30 Jahre Dreierlandtag gestern in Alpbach jedoch Selbstbewusstsein. Gleichzeitig hat die Debatte über den Umgang mit Problemwölfen in der Euregio die Soll-Bruchstellen aufgezeigt. Doch dazu später.

Für Tirols Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) machten die „vielschichtigen Diskussionen des ersten Sitzungstags“ einmal mehr deutlich, dass der parlamentarische Austausch in Form des Dreierlandtages unverzichtbar sei, „um bei gemeinsamen Anliegen, aber auch Herausforderungen eine gemeinsame Sprache zu finden“. Sie verweist darauf, dass in den vergangenen 30 Jahren von 234 Anträgen rund 92 Prozent umgesetzt worden seien. „Natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, aber der Dreierlandtag ist eine Triebfeder in der Euregio.“ Die Abgeordneten hätten es vielmehr selbst in der Hand, ihren Einfluss in der Euregio geltend zu machen. Ledl-Rossmann: „Wir haben jetzt mehr Mitglieder in der Versammlung, damit wurden die Landtage auch aufgewertet.“