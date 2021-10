Licht an im Blaulichtzentrum Kufstein: Feuerwehren und Bergrettung eingezogen

Kufstein – Im Erweiterungsbau des Blaulichtzentrums in Kufstein gehen die Lichter an. Gestern wurde das 4,06 Mio. Euro teure Gebäude am Fuße der Festung eröffnet. Stadt- und Bezirksfeuerwehr und Bergrettung stehen darin 1173 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung.