Präsidentschaft auf der Kippe: Biden kämpft um Vermächtnis

Biden in der Arbeiterstadt Scranton, wo er aufgewachsen ist. Er will für Amerikas Arbeiter liefern, doch seine Partei streitet intern.

Washington – In den USA steht die Präsidentschaft von Joe Biden auf der Kippe. Am Mittwoch (Ortszeit) platzte dem Präsidenten der Kragen: „Dies sind die Vereinigten Staaten von Amerika, verdammt noch mal. Was tun wir hier?“, rief er in seiner Heimatstadt Scranton ins Mikrofon. Der öffentliche Vorwurf war an seine eigene Demokratische Partei gerichtet. Diese streitet seit Wochen intern über die Reformpläne des Präsidenten, während die Zustimmung zur Führung des Landes weiter abnimmt.