Corona-Lage an Schulen, Wolf, Weltcup in Sölden: Das war „Tirol Live" am Freitag

Erster Gast bei bei „Tirol Live“ am Freitag war Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier, der zum Beginn der Herbstferien über die aktuelle Corona-Lage an den Schulen berichtete. Wie im allgemeinen Bundestrend seien auch an den Schulen die Zahlen in den vergangenen Tagen ständig gestiegen. Über 270 Infizierte gebe es mit Stand Donnerstag in Tirol, das seien um etwa 100 Neuinfektionen mehr als noch in der Vorwoche. „Wenn man das so beobachtet, hat es schon mal besser ausgeschaut. Im Moment haben wir den Höchststand seit Schulbeginn", sagte Gappmaier.