Wolf 118MATK erneut nachgewiesen: „Jetzt ist dann die Jagd am Zug“

St. Sigmund – Der Wolf mit der Bezeichnung 118MATK wurde erneut genetisch nachgewiesen. Wie das Land Tirol am Freitag in einer Aussendung berichtete, ist das Tier für mehrere Risse in St. Sigmund im Sellraintal am 3. Oktober verantwortlich. „Somit sind die Voraussetzungen für einen Abschuss erfüllt. Der entsprechende Bescheid ist in Ausarbeitung“, wurde LHStv. Josef Geisler zitiert.