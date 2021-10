Welttag des Stotterns: Diese 10 Stars haben ihre Sprachstörung überwunden

Forschern zufolge haben etwa 80.000 Menschen in Österreich Probleme beim Redefluss. Bei den meisten Betroffenen fängt das Gestammel schon im Kindesalter an. Auch viele berühmte Persönlichkeiten, die heute vor Selbstbewusstsein strotzen, hatten früher Sprachschwierigkeiten. Am heutigen Welttag des Stottern haben wir einige Promi-Erfolgsgeschichten in Form einer Bildergalerie gesammelt.