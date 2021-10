Reichenau siegt beim FC Kufstein mit 2:1, Schwaz schlägt Leader Telfs

Kufstein ‒ In der Kufstein Arena präsentierte sich der Reichenauer Außenverteidiger Lukas Caria wie schon zuletzt beim Heimsieg gegen Telfs erneut formstark. Der 21-Jährige bereitete die Führung durch Stürmer Philipp Thurnbichler vor und traf wenig später per direktem Freistoß.

Auch das Sensations-Team der tt.com Regionalliga Tirol kocht offensichtlich nur mit Wasser. Tabellenführer SV Telfs musste am Freitag bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Schwaz bereits die dritte Pleite im vierten Spiel hinnehmen. Und dank des Goldtreffers von Philipp Riegler per Heber und des vierten Sieges in Folge liegen die Gäste plötzlich nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter.