4:3-Sieg beim HC Pustertal! Nur am Ende mussten die Haie zittern

Bruneck, Innsbruck – Nicht nur der Wolf in der freien Wildbahn beschäftigt Nordtirol – auch die Innsbrucker Eishockeycracks des HC Innsbruck taten sich am Freitagabend mit den Pustertaler Wölfen hart. Am Ende leuchtete aber ein 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)-Auswärtssieg für die Haie von der Anzeigetafel. Es war der siebte Sieg in den ersten zwölf Spielen.