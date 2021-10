Verkehr auf der B100: „Mautflüchtlinge stoppt man mit einem Fahrverbot“

Lienz – Dutzende Millionen Euro sollen weiterhin in den Ausbau der B 100 Drautalbundesstraße fließen. Dagegen wehren sich Bürgerinitiativen im oberen Drautal, in Osttirol sowie in Südtirol. In den letzten 20 Jahren entstanden zum Beispiel die Ortsumfahrungen von Abfaltersbach (11 Mio. Euro), Kleblach-Lind (0,7 Mio. Euro), Steinfeld (17,8 Mio. Euro) sowie Mittewald (5,5 Mio. Euro). Aktuell geplant sind neue Teilstücke in Lendorf (5,4 Mio. Euro), Greifenburg (42 Mio. Euro), Berg (15 Mio. Euro), Dellach (20 Mio. Euro) und Sillian (der Bau der Südvariante könnte bis zu 35 Mio. Euro verschlingen).