Sich kulturell austoben auf einer besonderen Meile in Schwaz

Schwaz – Der 26. Oktober ist nicht nur Nationalfeiertag. In Schwaz ist er seit vielen Jahren auch Kulturmeilen-Tag: Zahlreiche Institutionen laden dabei zum kostenlosen Besuch und bieten besondere Programme und Führungen an. Inmitten der aktuellen „The Party“-Ausstellung in der Galerie der Stadt Schwaz – wo um 10.30 Uhr die Kulturmeile eröffnet wird – stellten Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey und die Beteiligten das Angebot vor. Das Palais Enzenberg, in dem die Galerie beherbergt ist, ziert auch die Kulturmeilen-Broschüre, in der das gesamte Programm aufgelistet ist.