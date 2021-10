Urteil im Seeber-Prozess wohl am 8.11., Pflegerin wegen Diebstahls verurteilt

Innerhalb zweier Prozesstage gegen Ex-EU-Parlamentarier Richard Seeber und einen rumänischen Bekannten wegen angeklagter Vorlage von Berater-Scheinrechnungen an das EU-Parlament hörte der Schöffensenat bereits die Aussagen der Angeklagten und etlicher Zeugen. Letztere be- und entlasteten am Mittwoch den derzeit suspendierten Leiter des Tirol-Büros in Brüssel. Richter Andreas Mair hört deshalb noch an einem dritten Prozesstag eine Hauptbelastungszeugin persönlich. Die einstige Assistentin konnte von Richter Mair in Belgien ausfindig gemacht werden. Der Prozess kann deshalb laut Verteidiger Markus Orgler am 8. November stattfinden. Am Ende soll es ein Urteil zu den Betrugs-Vorwürfen geben.