Mit gestohlenem Auto von Polizei erwischt: 24-Jähriger in Innsbruck verhaftet

Kirchbichl/Innsbruck – Eine Woche, nachdem er in Kirchbichl ein Auto gestohlen hatte, ist ein 24-Jähriger am Freitagabend aufgeflogen: Nachdem der Mann auf einer Straße in Innsbruck quer gegen die Fahrbahn stand, wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam und führte eine Kontrolle durch.