Müllsack führte zu Unfall in Hall: Frauen bei Zusammenstoß mit Lkw verletzt

Hall – Eine Windböe löste am Freitagnachmittag in Hall eine Verkettung unglücklicher Umstände aus, die schließlich in einem Unfall mündeten: Gegen 16.55 Uhr war ein 29-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Salzburger Straße unterwegs, als die Windböe einen Müllsack von seinem mitgeführten Anhänger blies.