APA-Vorstand Pig: „Unabhängigkeit der Redaktion ist unser Geschäftsmodell“

Wien – 32 Nachrichtenagenturen, von Portugal bis Russland, von Skandinavien bis Südeuropa: Sie alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen, haben aber unterschiedliche Fundamente. Unter ihnen gibt es unabhängig-freie wie die Austria Presse Agentur (APA), klassisch-staatliche und Mischmodelle (z. B. Frankreich). Was sie aber alle eint, „der größte gemeinsame Nenner, ist ihr Streben nach Pressefreiheit und dass die dafür notwendigen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sichergestellt sind“, sagt Clemens Pig, Geschäftsführer der APA. Anfang Oktober wurde der Tiroler für die kommenden zwei Jahre zum neuen Präsidenten der europäischen Nachrichtenagentur-Allianz EANA (European Alliance of News Agencies) gewählt.

Da es normalerweise pro Land nur eine Nachrichtenagentur gibt, ist der Austausch in der Allianz besonders wichtig – Stichwort Blick über den Tellerrand. Aber auch Lobbyarbeit gehört dazu. „Wenn Agenturen unter politischen Druck und Beschuss geraten, wie es derzeit in Slowenien der Fall ist, dann melden wir uns zu Wort – gegenüber der Regierung in Ljubljana genauso wie in Brüssel“, erklärt Pig, der von „einem der größten Anschläge auf eine Agentur“ spricht. Die slowenische Nachrichtenagentur STA wurde zuletzt vom Presseamt der Regierung finanziell ausgeblutet und ist von der Insolvenz bedroht. Auch bei den Entwicklungen in Ungarn und Polen schaut die EANA genau hin. „Freie Nachrichtenagenturen sind immer ein Indiz für eine liberal-demokratische Gesellschaft, das geht Hand in Hand.“