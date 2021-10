Britische Busfahrer wechseln wegen besserer Löhne in Lkw-Branche

Derzeit fehlen rund 4000 Busfahrer in Großbritannien. Auf manchen Strecken fallen dadurch Verbindungen aus. Der Mangel an Lkw-Fahrern hat in den vergangenen Wochen für etliche Probleme gesorgt. So saßen Tankstellen auf dem Trockenen, weil der Sprit nicht zu ihnen transportiert werden konnte. Viele Fahrer aus der EU sind während der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgekehrt und können nach dem Brexit nicht ohne Weiteres wieder einreisen. Die Regierung stellte Visa aus und spannte das Militär ein. Eine echte Entspannung der Lage ist aber nicht in Sicht.