Köln holte im Derby gegen Leverkusen nach 0:2 noch ein 2:2-Remis

Köln - Der 1. FC Köln von Dejan Ljubicic, Florian Kainz und Louis Schaub hat mit einer packenden Aufholjagd am Sonntag seine Heimserie verteidigt und Bayer Leverkusen die Rückkehr auf Rang drei der deutschen Fußball-Bundesliga verbaut. Köln zeigte sich beim 2:2 (0:2) gegen Bayer erst in der zweiten Hälfte gut erholt vom 0:5 in Hoffenheim und kam nach einem 0:2-Rückstand dank eines Doppelpacks von Anthony Modeste (63., 82.) noch zu einem Remis.