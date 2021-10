ÖSV-Präsidentin Stadlober: „Dreiwöchige Quarantäne ist keinem zumutbar“

Sölden – Draußen in der Hotellobby sitzt Peter Schröcksnadel und diskutiert angeregt in kleinem Kreis. Ein paar Meter weiter hinten, in der kleinen Bibliothek des Fünf- Sterne-Hauses, lädt Roswitha Stadlober eine rot-weiß-rote Medienrunde zum Informationsgespräch. Und macht sogleich klar, dass der Österreichische Skiverband unter ihrer Regentschaft in eine neue Ära aufbreche.