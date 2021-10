Südtirols LH Kompatscher kritisiert die Frächterlobby

Anfang Juli traf Kompatscher (r.) mit dem heutigen Bundeskanzler Schallenberg in Wien zusammen. © APA/BKA

Von Peter Nindler

Innsbruck, Bozen – Die Südtiroler Politik befindet sich in der Verkehrsfrage in der Zwickmühle. Die mächtigen Frächter mit Rückhalt der Südtiroler Wirtschaft bzw. der Handelskammer Bozen protestieren seit Jahren gegen die Transitbeschränkungen in Tirol. Unter Federführung des Präsidenten des italienischen Frächterverbandes Anita, Thomas Baumgartner (Fercam), wollen Italiens Frächter die EU-Kommission wegen Untätigkeit gegenüber Österreich klagen. Das sei keine gute Idee, befindet Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher gegenüber der TT. "Gegenseitige Protesthaltungen bringen uns in der Verkehrspolitik nicht weiter."

Die angedrohte Klage, so Kompatscher, sei deshalb nicht zielführend, die Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein oder die Fahrverbote seien vielmehr ein Hilferuf Tirols. "Aber auch nicht die Lösung für die Zukunft." Wie berichtet, fordert er Kostenwahrheit im Straßengütertransit. An die Adresse der Frächter gerichtet, betont der Landeschef: "Was bringt der ständige Protest? Der Transit nimmt jährlich zu, die Berufskraftfahrer stecken selbst stundenlang im Stau."