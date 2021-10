Endstation Glasgow nur für den Zug, nicht für das Klima

Innsbruck – Lisa Plattner hätte es eigentlich leichter und vor allem günstiger haben können. Nämlich wenn sie für eine Hand voll Euro mit einem Billigflieger von Innsbruck auf die Insel fliegen würde. Wird sie natürlich nicht. Stattdessen steigt die Tirolerin am Mittwoch in Innsbruck in den Zug, um mit Zwischenstopp in Amsterdam nach Glasgow in Schottland zu fahren. 27 Stunden dauert die Zugfahrt insgesamt. Mit Aktionismus habe das nichts zu tun, aber „alles andere würde einfach nicht passen“, erklärt die Klimasprecherin des WWF. „Innerhalb von Europa versuche ich eigentlich immer, alles mit dem Zug zu fahren“, erzählt Lisa Plattner, die in Rietz auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. „Außerdem habe ich im Zug genug Zeit, mich vorzubereiten. Es werden sehr intensive Tage.“