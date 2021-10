Klimaticket, FC Wacker und Neutralität: Das war „Tirol Live" am Montag

Wacker-Interimscoach Masaki Morass (bis zur Winterpause bestellt) war am Montag der erste Gast bei „Tirol Live“. Mit zwei Siegen in zwei Spielen gelang dem Bierofka-Nachfolger bei den Innsbruckern ein Traumstart auf der Trainerbank. „Die Mannschaft zieht wirklich hervorragend mit und das ist das wichtigste. Wir werden jedes Wochenende versuchen, als Team aufzutreten“, sagte er. Ein Hauptaugenmerk legt er dabei auf die mentale Verfassung seiner Spieler. „Es heißt letztendlich immer wieder, dass der Kopf alles entscheidet. Die Spieler brauchen eine konstruktive Atmosphäre und sollen eine positive Energie mitnehmen“, meinte er.

Darüber, was nach seiner Sechs-Spiele-Ära bis zur Winterpause kommt, macht er sich keine Gedanken: „Ich bin einfach wahnsinnig gerne bei Wacker Innsbruck, mir taugt es, für diesen Verein zu arbeiten. Ich war doch immer wieder weg ‒ sei es in Salzburg, Horn oder Japan ‒ bin immer wieder gerne zurückgekommen. Egal ob ich danach die 1er- oder die 2-er Kampfmannschaft wieder habe. Das spielt für mich keine Rolle“, betonte Morass.

Verkehrs- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler freute sich bei „Tirol Live“ über den Start des österreichweiten Klimatickets am Nationalfeiertag: „Wir stehen mit Stand Montag bei rund 75.000 Tickets, die im Vorverkauf abgesetzt wurden. Das übertrifft ehrlich gesagt all meine Erwartungen.“ 15 Jahre hätten Frau und Herr Österreicher auf ein derartiges Ticket warten müssen – sie sei mit diesem Ziel in die Politik gegangen und habe es umgesetzt: mit einem Ticket alle Öffis in Österreich nutzen zu können. „Das ist ein Meilenstein im öffentlichen Verkehr“, sagte Gewessler.