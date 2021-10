Last-Minute-Sieg bei der Admira: Die WSG wittert wieder Morgenluft

„Die Tabelle hat mich vor dem Admira-Spiel nicht großartig interessiert und tut es jetzt auch nicht. Entscheidend ist, dass wir in der Spur bleiben“, sprach WSG-Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger am Tag nach dem 1:0 in der Südstadt, mit dem seine Elf gleichzeitig die Rote Laterne in der Bundesliga loswurde.