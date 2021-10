Brandserie in Stanz: Beschuldigter (16) gab eine Brandstiftung zu

Rückblende: Begonnen hat die Serie am Abend des 4. September. Im Dachboden eines Stanzer Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Ein Rauchmelder schlug Alarm, die Feuerwehrmänner konnten den Brand rasch löschen. Als Ursache galt zunächst eine eingeschaltete Glühlampe. Genau drei Wochen später, wieder an einem Samstag, war’s ein Wirtschaftsgebäude, das plötzlich Feuer fing. Durch den starken Wind stand das Objekt beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über. Die Tiere, Kühe mit Kälbern und Pferde mit Fohlen, wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Auch die Bewohner konnten unverletzt ins Freie flüchten.

Am darauffolgenden Samstag mussten die Stanzer Feuerwehrmänner erneut ausrücken. Wie schon beim verheerenden Großbrand am 25. September war das Feuer zwischen drei und vier Uhr ausgebrochen. Und zwar in einem Stadel, in dem sich ein Schlepper, eine Mähmaschine, zwei Motorsägen und ein Motorrad befanden. Gebäude und Geräte wurden vernichtet. Doch diesmal war für die Ermittler rasch klar, dass eine technische Ursache unwahrscheinlich ist. Die Beamten gingen nicht nur von Fremdverschulden aus, sondern prüften neuerlich, ob die beiden vorangegangenen Brände gelegt worden waren. Schließlich kamen die Beamten zum Ergebnis, dass in Stanz ein Serientäter am Werk ist. In der Folge „erhielten wir auch anonyme Hinweise und hatten den 16-Jährigen bereits im Auge“, schildert Wurm.